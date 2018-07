Vasco encerra pré-temporada em Atibaia e volta ao Rio Após duas semanas de pré-temporada em Atibaia (SP), os jogadores do Vasco voltaram nesta quinta-feira ao Rio. Eles treinam novamente na sexta, fazem uma atividade leve no sábado e, no domingo, fazem a estreia pelo Campeonato Carioca, contra o Americano, em Macaé.