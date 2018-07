Vasco oficializa a contratação do atacante Luis Fabiano

A espera da torcida pelo fim da novela foi longa, mas Luis Fabiano agora é oficialmente jogador do Vasco. Nesta sexta-feira, a diretoria do clube de São Januário anunciou a contratação do atacante, que estava no futebol chinês e se tornou o oitavo reforço da equipe para a temporada 2017.

A oficialização da contratação de Luis Fabiano pelo Vasco demorou mais do que o imaginado por causa de problemas jurídicos, que envolviam a rescisão do contrato do centroavante com o Tianjin Quanjian, o que foi formalizado na última quinta-feira.

Na manhã desta sexta, então, o próprio Luis Fabiano indicou a proximidade do anúncio ao publicar nas redes sociais uma camisa do Vasco e a inscrição "falta pouco". Horas depois, foi a vez de o time de São Januário indicar o acerto ao postar "Dia Fabuloso", em uma referência ao apelido do centroavante.

Pouco tempo depois, então, o Vasco enfim oficializou a contratação de Luis Fabiano. "A espera acabou! Luís Fabiano é do Vasco", escreveu o time carioca no seu site oficial, sem revelar detalhes do acordo com o centroavante, nem quando ele será apresentado e poderá começar a treinar.

Luis Fabiano, inclusive, já está inscrito no Campeonato Carioca pelo Vasco. No Boletim Informativo de Registro de Atletas da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, constava a informação de que ainda "falta transferência internacional" para que o jogador possa atuar pelo time, mas, como o processo já foi iniciado, o jogador poderá defender a equipe no Campeonato Carioca. Agora, portanto, o próximo passo é regularizar o contrato para que o centroavante possa defender o Vasco.

No Tianjin Quanjian, time que defendeu em 2016, Luis Fabiano, de 36 anos, se destacou na conquista do título da segunda divisão chinesa, sendo o artilheiro da competição com 23 gols marcados, além de ter sido eleito o melhor jogador do torneio.

O experiente jogador possui um longo currículo de sucesso, com passagens marcantes pelo São Paulo. Além disso, ele também defendeu a Ponte Preta, o francês Rennes e o Porto. Ele também foi convocado diversas vezes para a seleção brasileira, tendo participado da Copa do Mundo de 2010 como titular do ataque.

Antes de Luis Fabiano, o Vasco já havia se reforçado para a temporada 2017 com Escudero, Muriqui, Wagner, Gilberto, Jean, Kelvin e Manga Escobar. O time volta a entrar em campo neste sábado, quando vai receber a Portuguesa carioca em São Januário, pela quinta rodada da Taça Guanabara.