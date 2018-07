Vasco enfrenta Barra Mansa com nova formação ofensiva

Com Thalles entre os titulares, o Vasco vai apresentar uma nova formação ofensiva para enfrentar o Barra Mansa nesta quarta-feira, às 22 horas, no Estádio de São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Com 10 pontos conquistados, a equipe vascaína ocupa a quarta colocação da tabela.

Nesta terça, o técnico Doriva realizou o último treinamento para a esta rodada e manteve o atacante Thalles no time titular, mesmo com o retorno do antigo dono da vaga, o colombiano Montoya, às atividades. Com isso, Thalles passa a exercer uma função central na área, diferentemente de Montoya, que atua pelas pontas.

"O Thalles é um jogador mais fixo, sabe jogar de costas para o gol. Temos uma referência", considerou o meia Marcinho, um dos pilares do atual elenco vascaíno. "Hoje temos jogador que está ali pra fazer os gols e que vai nos ajudar bastante."

O Barra Mansa sofreu três derrotas e conquistou apenas um empate na competição, mas Marcinho quer o Vasco precavido. "Esses jogos costumam surpreender. No futebol, se não respeitar o adversário, não pode lamentar por não conseguir vitória. Trabalhei com pessoas que diziam que a melhor maneira de respeitar é sendo superior. Ganhando bem e pontuando, que é o nosso principal objetivo nessa partida."