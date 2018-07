Vasco enfrenta Joinville nesse domingo em jogo crucial para fugir do rebaixamento O Vasco duelará contra o Joinville na 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo, na Arena Joinville, em Santa Catarina, às 17 horas. Na corrida desesperada do time cruzmaltino para não cair para a segunda divisão, somente a vitória importa. Com 34 pontos, a equipe está na 19ª colocação, à frente apenas do próprio Joinville, que tem 31. Caso não vença - e Avaí e Figueirense garantam os três pontos -, o Vasco estará rebaixado no domingo.