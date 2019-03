Vasco enfrenta o Bangu para encaminhar vaga na semifinal da Taça Rio

O Vasco terá um desafio difícil pela frente a fim de encaminhar a classificação para a semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O time, comandando por Alberto Valentim, enfrentará o Bangu, atual líder do Grupo C, neste sábado, às 19 horas, no estádio de São Januário.

Vindo de vitória por 2 a 0 sobre o Resende, o Vasco não depende só de si para avançar no Grupo B, já que tem os mesmos oito pontos do Volta Redonda, que entrará em campo no domingo sabendo o que precisará fazer para superar o cruzmaltino. Por isso, um triunfo com placar elástico será essencial. O líder é o Fluminense com 11.

O Bangu também precisa pontuar para seguir vivo em busca do título da Taça Rio. Atualmente ocupa a liderança do Grupo C, com 12 pontos, na frente de Flamengo, com 11, Cabofriense, com dez, e Botafogo, com oito. Em caso de tropeço, terá de torcer contra seus adversários.

O técnico Alberto Valentim não deve alterar muito a equipe que derrotou o Resende na última rodada. O treinador aprovou a entrada de Tiago Reis, que deve seguir entre os titulares. A principal dúvida envolve o possível retorno de Yago Pikachu, mas a tendência é que ele continue entre os suplentes.

"A gente sabe que será uma partida difícil. Temos que ganhar e será uma partida complicada. Sabemos da qualidade do Bangu. É só ver o momento que eles atravessam, estão fazendo um grande campeonato. Vamos jogar diante da nossa torcida, dentro do nosso estádio, e temos que nos aproveitar disso. Como disse no momento da minha chegada, o Vasco entra em campo para vencer em todas as partidas, em qualquer campeonato. Vamos entrar para ganhar, pois dependemos desse jogo para alcançarmos nossos objetivos", disse o meia Bruno César.

O Bangu também deve ter o mesmo time que derrotou o Americano por 2 a 0 no meio de semana. O técnico Ado Souza só tem dúvida quanto a formação. Caso opte por uma formação mais defensiva, Tchô deverá substituir um atacante - Yaya Banhoro, Anderson Lessa ou Jairinho, esse o favorito para ficar entre os reservas.

"O Vasco tem uma boa equipe, perdeu somente um jogo no ano, estará em casa e devemos respeitá-los. Porém, é o jogo da nossa vida e precisamos entrar em campo para vencer. Temos que recuperar os atletas, mostrar os pontos que precisam ser corrigidos e os pontos fortes dos adversários. Espero que possamos realizar um bom jogo, conseguir a vitória e, consequentemente, a classificação", disse o treinador.