Vasco enfrenta o Botafogo no Maracanã na tentativa de evitar novos conflitos

O Vasco já está há seis jogos como mandante sem contar com a presença de sua torcida no estádio de São Januário por conta de uma punição decorrente da confusão no clássico contra o Flamengo, ainda na 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro, em julho. A penalização imposta pelo STJD acabou no último sábado, mas nem assim os torcedores voltarão agora a ver seu time jogar em casa. Nesta quarta-feira foi confirmado pela CBF que o confronto contra o Botafogo, no próximo dia 14, pela 28.ª rodada, vai ter como palco o Maracanã.

Entre os motivos para a diretoria vascaína ter pedido esta mudança está a precaução em tentar evitar novos conflitos entre as torcidas. Contra o Flamengo, após o apito final, ocorreram brigas entre torcedores e confrontos com policiais, que usaram balas de borracha e bombas de efeito moral.

Além disso, outro fator motivador é a expectativa de um maior público apoiando o Vasco na busca pela classificação para a Copa Libertadores. Atualmente, o time está em 10.º lugar com 33 pontos.

A última vitória em São Januário - sem torcida - foi em 9 de setembro, há quase um mês, contra o Grêmio. Ainda assim, no estádio o aproveitamento é bom: são seis vitórias, um empate e duas derrotas. Quando não jogou em sua casa neste Brasileirão, o time alternou os seus mandos de campo entre o Engenhão, no Rio, e o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).