Vasco enfrenta o Luverdense na estreia de Joel Santana

Tendo a estreia do técnico Joel Santana como grande novidade, o Vasco recebe o Luverdense nesta terça-feira, às 19h30, no estádio de São Januário, no Rio, pela 21.ª rodada, buscando se manter no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de uma série de fracassos, que culminaram com a queda do treinador Adilson Batista, o time quer aproveitar o embalo da vitória fora de casa contra o América-MG. E a tendência é a manutenção de praticamente toda a equipe que venceu em Minas Gerais.

Foi o que deu a entender Joel Santana logo após comandar o seu primeiro, e único, treino antes da partida. "Ainda vou pensar. Estou conversando muito com o Jorge Luiz (auxiliar técnico), que conhece o grupo bem.

Estou conversando com os outros profissionais para errar o menos possível", disse, logo após a atividade desta segunda. O técnico não quis antecipar a escalação, mas disse que ela deverá ter "pelo menos 70%" da equipe que treinou.

O atacante Kleber, que já cumpriu punição impostada pelo STJD, realizou apenas trabalhos na academia e tão participou do treino tático, mas deve ser escalado. O principal mistério fica por conta de Jhon Cley, escalado entre os titulares. Caso ele vá para o jogo, Maxi Rodríguez e Thalles disputam uma vaga.

Joel Santana lembrou a sua experiência de sucesso no time em 2000, quando o assumiu nas fases decisivas da Copa Mercosul e da Copa João Havelange, o Brasileirão daquele ano, para garantir que pode ter sucesso imediato. "Uma vez aqui no Vasco eu assumi numa segunda e fui disputar o título da Mercosul, na quarta em São Paulo, ganhamos, e no domingo fomos à Minas jogar contra o Cruzeiro. A vida de treinador brasileiro é assim. É muito difícil, com um dia de trabalho, desenvolver tudo aquilo que você gostaria de desenvolver, mas nós estamos calejados. Assumimos e esperamos que o torcedor compareça amanhã e nos ajude, e a gente consiga os três pontos", disse.