Vasco enfrenta o Remo, em Belém, com o plano de entrar no G-4 da Série B

Embalado, o Vasco tem a chance de dormir no G-4 - zona de acesso - do Campeonato Brasileiro da Série B, nesta sexta-feira, mas para isso precisa ganhar do Remo, a partir das 21h30, no Estádio Baenão, em Belém (PA) na abertura da 18ª rodada.

Com 75% de aproveitamento desde a chegada de Lisca, o Vasco está perto do G4, com 28 pontos. Se emplacar a terceira vitória seguida, o time pode assumir a vice-liderança. Já o Remo é apenas o 13º colocado, com 20.

O Vasco, que desembarcou em Belém na madrugada desta quinta-feira e foi recepcionado por alguns torcedores, encerrou a preparação com um treinamento no Estádio da Curuzu, do Paysandu.

Assim como o treinador adversário, Lisca tem problemas para escalar o Vasco. Ao todo, são oito desfalques: o goleiro Lucão (folga após as Olimpíadas), o zagueiro Leandro Castan (lesionado), o lateral Léo Matos (suspenso), os volantes Michel (lesionado) e Bruno Gomes (lesionado), o meia Marquinhos Gabriel (suspenso) e os atacantes Morato (covid-19) e Daniel Amorim (lesionado).

O zagueiro Ricardo Graça também ganharia folga após a conquista do ouro em Tóquio, mas precisou viajar devido à lesão de Leandro Castan. A boa notícia para Lisca é a volta do artilheiro German Cano, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Vila Nova por 1 a 0.

"Vai ser um jogo difícil, contra uma equipe que precisa da Vitória e que é muito forte atuando em casa. Estamos nos fortalecendo e evoluindo cada vez mais com o trabalho do Lisca. Vamos procurar fazer uma grande partida e conseguir nosso objetivo: uma vitória para nos mantermos na parte de cima", disse o goleiro Vanderlei.

O time paraense tem muitos desfalques para esse jogo. O principal deles é Felipe Gedoz. O ex-meia do Athletico-PR é o artilheiro do Remo na temporada, com nove gols, e recebeu o terceiro amarelo no empate com o Goiás por 1 a 1.

Além de Gedoz, o técnico Felipe Conceição tem outros desfalques. O volante Marcos Júnior está emprestado pelo Vasco e não pode jogar por força contratual. Já o zagueiro Fredson, o lateral-direito Thiago Ennes e o volante Pingo seguem lesionados.

FICHA TÉCNICA

REMO X VASCO

REMO - Vinícius; Suéliton, Romércio, Rafael Jansen e Igor Fernandes; Anderson Uchoa, Lucas Siqueira, Matheus Oliveira e Erick Flores; Renan Gorne e Victor Andrade. Técnico: Felipe Conceição.

VASCO - Vanderlei; Caio Tenório, Miranda, Ernando (Ricardo Graça) e Zeca; Rômulo, Juninho e Sarrafiore; Léo Jabá, Figueiredo (Galarza) e German Cano. Técnico: Lisca.

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Baenão, em Belém.