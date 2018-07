Vasco enfrenta o Volta Redonda por afirmação no Campeonato Carioca

Praticamente garantido nas semifinais do Campeonato Carioca, o Vasco encara o Volta Redonda nesta quarta-feira, às 22 horas, no estádio de São Januário, no Rio, pela 15.ª e última rodada, buscando embalar para a fase decisiva da competição. O técnico Doriva irá escalar praticamente todos os titulares que tem à disposição. A novidade será a presença de Yago na vaga de Bernardo.

Bernardo e Guiñazu seriam julgados nesta terça-feira pelas expulsões no clássico contra o Flamengo e corriam o risco de serem suspensos, mas o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RJ) decidiu adiar o julgamento. Assim, a dupla está apta a jogar, mas Doriva preferiu deixar o meia no banco de reservas, escalando apenas o volante argentino.

"Achei que ele (Yago) entrou bem, aproveitou as chances e deu volume ofensivo ao jogo. Tem velocidade, é jovem. Precisamos atacar", considerou Doriva, ao comentar a opção pelo jogador após o último treino.

O único desfalque confirmado é do zagueiro Rodrigo, com um estiramento na coxa esquerda. Anderson Salles e Luan irão compor o miolo da zaga, com Serginho e Guiñazu aparecendo logo à frente. "Temos que ter equilíbrio. Dependendo, até derrota classifica, mas vamos buscar a vitória", afirmou o técnico.