Vasco enfrenta Ponte Preta buscando classificação 'sem sofrimento' à Libertadores

Dependendo apenas de um triunfo para se garantir na Copa Libertadores, o Vasco espera "não sofrer" neste domingo contra a Ponte Preta, às 17 horas, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro.

"Esperamos que não seja sofrido. Queremos ver todos os torcedores com a camisa do Vasco e que possamos ter o domínio das ações, mas que entendam que não será fácil", ponderou o técnico Zé Ricardo. "Nenhum jogo do ano foi fácil e não será esse agora. A preocupação é com a performance, fazer nosso jogo bem feito para ficarmos mais próximos do resultado".

Com ou sem sofrimento, a situação do Vasco realmente não é das mais difíceis. Sétimo colocado com 53 pontos, precisa apenas vencer a desmotivada e já rebaixada Ponte Preta para se garantir na Libertadores. E, para cumprir o objetivo, o treinador terá praticamente força máxima para o duelo decisivo. A única exceção é a ausência do lateral-esquerdo Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Um dos candidatos a ficar com a vaga é Alan Cardoso. Outra opção seria improvisar Gilberto na posição. "Provavelmente a gente não vai ter surpresas na escalação da equipe que começa jogando", antecipou Zé Ricardo. "Estou muito tranquilo, tanto o Alan quanto o Gilberto podem desempenhar bem a função. Fora isso, a equipe não deve ter muitas surpresas".