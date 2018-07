Vasco enfrenta Sampaio Corrêa para se manter no G4 da Série B

O Vasco enfrenta o Sampaio Corrêa nesta terça-feira, às 21h50, no Castelão, em São Luís (MA), pela 25ª rodada da Série B. Embalado após a vitória por 2 a 1 sobre o Náutico, no último sábado, o time carioca vai ter de superar desfalques importantes na defesa e no ataque para se manter entre os quatro melhores da competição.

Com 43 pontos, o Vasco inicia a rodada em quarto lugar no campeonato. Assim, corre risco de sair do G4 em caso de tropeço nesta terça-feira, já que o Ceará, que recebe o América-RN no mesmo horário, está na quinta colocação com 40 pontos.

O meia Dakson, autor de um dos gols na vitória sobre o Náutico, está suspenso e não poderá jogar, assim como os atacantes Thalles e Edmílson. Os desfalques vascaínos também estão na defesa, já que o zagueiro Rodrigo sente dores no joelho direito, o que fez a comissão técnica optar por poupá-lo. Assim, Luan deve ocupar a vaga na zaga, ao lado de Douglas Silva.

Diante do Náutico, o time criou boas oportunidades com Kléber e Thalles jogando juntos na frente desde o início. Agora, com a ausência de um deles por suspensão, é possível que o técnico Joel Santana volte a adotar um esquema com três volantes, tornando o time mais retraído.

Mas, independente da escalação que for adotada por Joel Santana, O time carioca deve receber grande apoio da torcida no Castelão. Os jogadores do Vasco tiveram uma recepção calorosa no aeroporto de São Luís na manhã de segunda-feira. E no fim da tarde, cerca de 500 torcedores acompanharam o treino vascaíno na cidade. A expectativa agora é de que esse incentivo seja repetido durante o jogo.