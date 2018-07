Vasco enfrenta Vitória buscando mais uma semifinal

Buscando chegar à sua terceira semifinal de Copa do Brasil consecutiva - foi eliminado pelo Sport em 2008 e pelo Corinthians em 2009 -, o Vasco enfrenta o Vitória nesta quarta-feira, às 21h50, no Estádio Barradão, em Salvador, no jogo de ida das quartas de final da competição.

Para o confronto desta quarta-feira, no entanto, o Vasco conta com um retrospecto ruim. Em oito partidas que fez no Barradão contra o Vitória, o time carioca nunca venceu - foram sete derrotas e apenas um empate.

Além do péssimo histórico, o Vasco sofre com a quantidade de jogadores contundidos. O lateral-direito Fagner, com um problema na coxa direita, está fora da partida. O zagueiro Titi, também com uma lesão muscular, será reavaliado no estádio. E o meia Carlos Alberto jogará mesmo com dores no joelho.

Enquanto o Vasco tem diversos problemas para o jogo, o Vitória não fica atrás. A equipe baiana terá o desfalque de quatro jogadores nesta quarta-feira. O zagueiro Wallace e o lateral Nino Paraíba estão suspensos, enquanto os meias Ramon Menezes e Fernando estão contundidos.