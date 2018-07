Vasco entra com recurso no STJD contra pena por briga de torcida

RIO - O Vasco entrou nesta segunda-feira com pedido de recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra a pena de perda do direito de ter sua torcida em quatro partidas, depois da briga entre integrantes de torcidas organizadas vascaína e corintiana em Brasília, no Mané Garrincha. O recurso vai ser julgado pelo Pleno do STJD, em data ainda não marcada.

Na semana passada, o Corinthians conseguiu efeito suspensivo que reduziu a punição para duas partidas sem mando de campo. O recurso do time paulista será julgado no dia 26.

Nesta segunda, na reapresentação do time após o empate com o Atlético-PR por 0 a 0, três jogadores da base, campeões da Taça BH de Futebol Júnior, foram definitivamente promovidos ao elenco profissional: os atacantes Yago e Thalles e o meia Jhon Cley, que já havia recebido oportunidades antes, principalmente no Campeonato Carioca.

Expulso na derrota do Peru para o Uruguai, no sábado, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, o lateral esquerdo Yotún voltou ao time e fez trabalho físico em São Januário.