Vasco entra em campo pressionado após série negativa Pressionado por já somar três jogos sem vitória, o Vasco precisa de um bom resultado neste domingo, contra o Audax, a partir das 16 horas, em São Januário, para continuar sonhando com a classificação para as semifinais da Taça Guanabara. A duas rodadas do fim da fase de classificação do primeiro turno do Campeonato Carioca, a equipe vascaína está quatro pontos atrás do líder Botafogo.