Vasco está a um ponto de garantir o retorno à elite do Brasileirão

O Vasco está bem próximo do principal objetivo do ano. Com seis pontos de vantagem sobre Boa Esporte, Atlético-GO e Avaí, o time de Joel Santana voltará à elite do Brasileirão com um empate diante do Icasa, neste sábado, no Maracanã. O resultado dará ao clube carioca a terceira posição na Série B. A equipe, que soma 62 pontos, também pode conseguir o acesso mesmo com derrota. Para isso, o três adversários diretos não podem somar pontos na rodada.

O Boa Esporte, atual quatro colocado com 56 pontos e 17 vitórias, recebe o Oeste em Varginha, também neste sábado. Já o Atlético-GO viaja ao maranhão para enfrentar o Sampaio Corrêa, nono colocado com 53 pontos. O Avaí também atua fora de casa - o time encara o Santa Cruz, que ainda sonha com a Série A. O time pernambucano ocupa a décima posição da Série B, com 52 pontos.

Ceará e América-MG também têm chance de voltar à elite. A equipe do atacante Magno Alves soma 54 pontos, na sétima colocada, e recebe a Portuguesa. os mineiros, por sua vez, tem uma dura tarefa pela frente. Com 55 pontos, o time enfrenta a Ponte Preta em Campinas.

A duas rodadas do fim do campeonato, Joinville e Ponte, já garantidos na primeira divisão, ainda disputam o título. O time catarinense tem um ponto de vantagem na liderança e joga em casa diante do Luverdense. Na última partida, vai ao interior paulista medir forças com o Oeste. O atual vice-líder joga em Pernambuco, contra o Náutico.

DESCENSO

Na parte de baixo da tabela, Portuguesa e Vila Nova já estão rebaixados. O Icasa, na 18.ª posição, está em situação difícil. Com 39 pontos, está a três do primeiro time fora do Z-4, o Bragantino, que vai a Natal pegar o ABC, equipe que ainda corre risco de rebaixamento - com 45 pontos, é o 14.º lugar. Já o América-RN soma 40 pontos e enfrenta o Paraná fora de casa.