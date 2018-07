Vasco está perto do acerto com volante Eduardo Costa RIO - Depois de contratar o zagueiro Anderson Martins (ex-Vitória) e o atacante Marcel (ex-Santos), o Vasco está perto de acertar com mais um reforço: o volante Eduardo Costa. O próprio jogador revelou nesta quinta-feira que já fez um acordo com o clube carioca, mas ainda depende da liberação do Monaco, da França.