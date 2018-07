Vasco estreia contra o Remo na Copa do Brasil e busca bom futebol

Campeão em 2011, última vez que conquistou um título nacional, o Vasco jamais foi eliminado na primeira fase nas 24 participações anteriores. O adversário, diferente de outros anos em que despontava na elite do futebol brasileiro, está na Série C, após sete anos na quarta e última divisão brasileira.

Com a missão de, no mínimo, garantir uma vitória simples para ter um período livre para as finais do Campeonato Carioca, Jorginho relacionou força máxima para a partida em Belém. Com dores musculares, o zagueiro Rodrigo é dúvida, assim como o lateral-esquerdo Julio Cesar, com dores no tornozelo. A tendência é que a dupla fique no banco de reservas.

No ataque, Jorginho tenta solucionar a deficiência vista nos últimos jogos. Embora esteja invicto na temporada, o time tem decepcionado, com atuações bem ruins em comparação ao que já produziu no início da temporada. Recuperado de lesão, o colombiano Riascos foi titular contra o Madureira, mas não agradou e deve perder a posição para Jorge Henrique, poupado no fim de semana.

Eliminado no Campeonato Paraense, o Remo divide as atenções entre a Copa do Brasil e Copa Verde, torneio em que está classificado para a semifinal. Com passagem discreta pelo Vasco, o atacante Luís Carlos retorna ao time para formar dupla de ataque com Ciro, que já defendeu a seleção brasileira sub-20.