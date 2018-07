Vasco estreia na Copinha com vitória sobre o Araxá-MG

Campeão apenas uma vez da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na edição de 1992, o Vasco estreou com o pé direito na competição, neste domingo, no estádio Joaquim de Almeida, em Taubaté, no Vale do Paraíba. Sem muito esforço, o time carioca bateu o Araxá-MG por 2 a 0. O líder do Grupo P é o anfitrião da sede, o Taubaté, que na preliminar goleou o Serrano-BA por 4 a 1. Os vencedores têm os mesmos três pontos, porém o representante paulista é dono de melhor saldo de gol: 3 a 2.

O Vasco fez um gol em cada tempo. Aos 34 minutos do primeiro tempo, com Renato Kayzer, e aos 22 da segunda etapa, com Renato Pessoa. A segunda rodada será disputada nesta quarta-feira, com os ganhadores pegando os perdedores. O Taubaté vai encarar o Araxá, a partir das 14 horas, e depois o Vasco jogará contra o Serrano.

Outros 15 jogos foram disputados a partir das 16 horas. Os três clubes paranaenses estiveram em ação. Pelo Grupo A, em Tanabi, o Paraná empatou com o Mirassol por 1 a 1. No Grupo M, em Paulínia, o Coritiba fez 2 a 1 sobre o Red Bull, enquanto que o Atlético Paranaense empatou sem gols com o São Caetano pelo Grupo Y, na cidade de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

As duas forças baianas também estiveram em campo. O Bahia, pelo Grupo E, em Presidente Prudente, venceu o Comercial-MS por 3 a 0. Enquanto isso, o Vitória empatou, por 1 a 1, com o Porto-PE, pelo Grupo N.

Os outros resultados foram: Atlético Goianiense 2 x 2 Avaí-SC, Vila Nova-GO 0 x 2 Guarani-SP, Figueirense-SC 2 x 1 Santo André-SP, Sport-PE 2 x 1 Paulista-SP, América-SP 0 x 3 Confiança-SE, Goiânia-GO 2 x 1 Náutico-PE, Fortaleza-CE 1 x 3 Botafogo-SP, Ceará-CE 0 x 0 Gama-DF, Goiás-GO 0 x 0 Rio Claro-SP e América-MG 1 x 1 Santa Cruz-PE.