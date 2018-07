Vasco evita polêmica antes de volta à Arena Joinville

RIO - Após o amargo empate em 1 a 1 com o Sampaio Correio, no Piauí, na terça-feira, o time do Vasco se reapresenta em São Januário nesta quinta-feira, focando a preparação já para a partida de sábado, às 16h20, contra o Joinville, vice-líder da Série B. O jogo marcará o retorno do clube carioca à Arena Joinville, palco da briga entre as torcidas do time cruzmaltino e do Atlético-PR na última rodada do Brasileirão de 2013.

Para o técnico Adilson Batista, será uma ótima oportunidade para apagar da memória aquele fatídico jogo. "Eu já fui outras vezes, não posso ficar com essa lembrança negativa. É um estádio muito bom, uma Arena construída recentemente, o Joinville não era o adversário naquele momento, não existe rivalidade. A cidade é bonita, o povo é acolhedor e a torcida do Vasco com certeza vai voltar e ser bem tratada. Vamos esquecer aquele episódio", disse.

Após seis rodadas, o Vasco soma apenas oito pontos e ocupa a sétima posição na tabela. Apesar da campanha irregular e dos muitos desfalques - Everton Costa, Guiñazu, Rodrigo, Martin Silva e Thalles - o treinador acredita que o time vai reagir e ganhar força para levar o título da Série B.

"O objetivo é esse. O que nós precisamos entender, avaliar e ter os devidos cuidados é que, depois do Estadual, nós tivemos lesões e que estamos remontando. Hoje mesmo está lá Guiñazu, tem Rodrigo, Martín, ficou Danilo, Douglas lesionado, Thalles foi para seleção, estou lançando os meninos, Pedro está voltando, Fabrício é o terceiro jogo. Tudo isso tem que ser compreendido. Sei que muitos não tem essa paciência. Nós, da equipe, é que estamos no dia a dia que precisamos entender", avaliou.

O elenco cruzmaltino retorna aos trabalhos nesta quinta-feira, às 15h30, no Centro de Futebol Zico (CFZ). Retornando de lesão, Edmílson será reavaliado e só então Adilson saberá se poderá contar com ele durante os 90 minutos da partida contra o Joinville.