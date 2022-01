Vasco faz 12 a 0 no Rio Claro em maior goleada desta edição da Copinha; Cruzeiro se classifica

A maior goleada desta edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior é do Vasco da Gama, que fez sonoros 12 a 0 no Rio Claro, na tarde deste sábado, De quebra, carimbou a classificação para a próxima fase do torneio. Quem também avançou foi o Cruzeiro, que venceu o Retrô por 2 a 0.

Em Santana de Parnaíba, o Vasco não tomou conhecimento do Rio Claro e fez 6 a 0 só no primeiro tempo. Na etapa final, fez mais seis para se tornar o time com a maior goleada desta edição do torneio. E por muito pouco, a diferença não foi a maior da história. Em 1973, o Cruzeiro fez 14 a 0 no Vasco-SP Em 2010, foi a vez do Santo André fazer os mesmos 14 a 0 no Santana-AP.

No duelo deste sábado, o destaque ficou por conta de Figueiredo, autor de três gols. Marcaram ainda para o time carioca: Marlon Gomes, Marlon Dias e Vinícius, duas vezes cada, além de Rodrigo, Marlon Santos e Andrey.

Com o resultado, o Vasco chegou aos seis pontos, na liderança do Grupo 24, com a classificação assegurada para a próxima fase. O Rio Claro ainda não pontuou.

CRUZEIRO CLASSIFICADO

Ainda neste sábado, o Cruzeiro venceu o Retrô por 2 a 0 e também carimbou a classificação. A equipe celeste lidera com folga o Grupo 20, com seis pontos. Os dois gols do duelo foram marcados por Victor Diniz.

Quem também classificou foi o Ibrachina, modesto time paulista, que fez 3 a 0 no Serranense. Já o Paulista, de Jundiaí, se manteve vivo ao fazer 2 a 0 no Bragantino-PA.