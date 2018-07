Vasco faz 3 a 0 no Náutico e fica perto da vaga na Copa do Brasil

RIO - Com ótima atuação, talvez a melhor no ano até o momento, o Vasco deu nesta quarta-feira um passo gigantesco para disputar as quartas de final da Copa do Brasil. Com gols do zagueiro Dedé, do meia Bernardo e do atacante Alecsandro, este em impedimento, a equipe carioca derrotou o Náutico por 3 a 0, nos Aflitos, e pode até perder por dois gols de diferença, no jogo de volta, dia 27, em São Januário, que passará de fase.

Estádio lotado, torcida do Timbu agitada e um início promissor do Náutico: o atacante Bruno Meneghel obrigou o goleiro Fernando Prass a fazer difícil defesa. Mas, a partir daí, o Vasco tomou conta da partida. Jogou bem, com postura de time que luta pelo título. Mostrou organização, bons passes e marcação firme.

Com bom futebol, desceu para o vestiário com 1 a 0 a seu favor, placar pequeno pelo o que a equipe criou. O grandalhão Dedé deu trabalho para a zaga pernambucana na primeira etapa. Levou a melhor em duas cabeçadas - em uma fez o gol e, na outra, acertou a trave. O volante Felipe Bastos também carimbou a trave com um forte chute de fora da área, sem contar que o meia Diego Souza desperdiçou duas chances claras.

"Estamos de parabéns. Estamos evoluindo a cada partida, principalmente fora de casa", disse o meia Diego Souza, no intervalo. Para o atacante Bruno Meneghel, o Naútico sofreu um "apagão" no primeiro tempo. "Corremos errado e deixamos o Vasco jogar", lamentou.

O Vasco dominou o segundo tempo também. Marcou um gol irregular - Alecsandro estava em posição irregular quando tocou a bola para as redes - e poderia ter feito mais. O Náutico ameaçou uma vez só, em finalização que explodiu na trave. Sem esperança de reação, a torcida pernambucana começou a deixar o estádio com 30 minutos da etapa final. Muitos nem viram a equipe cruzmaltina fazer 3 a 0, em cobrança de falta de Bernardo.

O time carioca volta a campo neste domingo para a última rodada da Taça Rio. Enfrentará o Olaria, fora de casa, a partir das 16 horas.

Náutico - 0 - Douglas; Derley, Wescley, Walter e Aírton; Everton, Elicarlos (William) e Eduardo Ramos; Kieza (Élton), Ricardo Xavier e Bruno Meneghel (Rogério). Técnico: Roberto Fernandes.

Vasco - 3 - Fernando Prass; Allan, Dedé, Anderson Martins e Ramon; Rômulo, Felipe Bastos, Felipe (Jumar) e Diego Souza; Eder Luís (Bernardo) e Alecsandro (Leandro). Técnico: Ricardo Gomes.

Gols - Dedé, aos 31 minutos do primeiro tempo. Alecsandro, aos 6, e Bernardo, aos 47 minutos do segundo tempo. Cartões amarelos - Rômulo, Alecsandro, Elicarlos e Walter. Cartão vermelho - Élton. Árbitro - Célio Amorim (SC). Renda e público - Não disponíveis. Local - Estádio dos Aflitos, em Recife (PE).

