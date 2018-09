Vasco faz jogo de 6 pontos com o Santos para se afastar da zona de rebaixamento

Em luta contra o rebaixamento no Brasileirão, o Vasco vai disputar um confronto direto contra o Santos, às 19 horas deste sábado, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O jogo de seis pontos pode representar um alívio para a equipe vascaína na tabela e a segunda vitória seguida na competição.

O Vasco conquistou apenas um triunfo nos últimos sete jogos pelo Brasileirão, série negativa responsável pela aproximação da zona da degola. Em 15º lugar no torneio, o time vascaíno tem 24 pontos, três a mais do que a Chapecoense, mas não pode entrar no grupo dos quatro últimos ao fim da 22ª rodada porque a equipe catarinense ficaria com um menor número de vitórias, primeiro critério de desempate na competição.

Se a sequência de resultados do Vasco não é a ideal, a equipe carioca pelo menos pode ficar otimista por causa das duas últimas atuações no Brasileirão. Na vitória por 3 a 1 sobre a Chapecoense, no último domingo, em casa, e na derrota por 1 a 0 para o Atlético Paranaense, na quarta-feira, fora de casa, o time vascaíno produziu bem.

"É corrigir os erros nesses dias de treino que temos para trabalhar até a partida contra o Santos. Será um jogo difícil, apesar de ser no Maracanã, jogando diante da nossa torcida", disse o lateral-direito Lenon em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, no CT do Almirante, no Rio.

Leandro Castán e Werley voltaram a treinar e podem ser opções para o time agora treinado por Alberto Valentim, que estreou como técnico do clube na última quarta-feira. Vinicius Araújo é desfalque por acúmulo de cartões amarelos, enquanto Breno, Giovanni Augusto, Rildo, Marcelo Mattos e Henríquez estão lesionados.

Wagner retorna à equipe depois de ser poupado contra o Atlético-PR para aprimorar a parte física e Maxi López está disponível após cumprir suspensão.