Vasco faz jogo-treino e exibe Serginho como reforço no domingo

Um dia depois de cair por 2 a 1 diante do São Paulo, na Arena Amazônia, em torneio amistoso em Manaus, o Vasco anunciou neste sábado que fará um jogo-treino com o São Cristóvão na manhã deste domingo, às 9 horas, em São Januário. O clube também confirmou que, após o teste, irá apresentar oficialmente o volante Serginho como novo reforço do time para esta temporada.

O time comandado pelo técnico Doriva ainda não conseguiu vencer nenhuma partida neste ano. Foram três jogos e três derrotas. Antes de perder para os são-paulinos, os vascaínos foram batidos por 1 a 0 pelo Volta Redonda em jogo-treino e na última quarta-feira estrearam no torneio amistoso em Manaus caindo pelo mesmo placar diante do Flamengo.

Novo reforço vascaíno, o volante Serginho foi contratado junto ao Atlético-MG, que emprestou o atleta por um ano. Hoje com 28 anos de idade, ele passou as últimas duas temporadas também emprestado ao Criciúma. Ele chegou a ser reintegrado ao elenco atleticano e estava treinando com o time principal da equipe, mas acabou sendo novamente negociado por empréstimo.

Antes de Serginho, o Vasco também contratou para esta temporada o zagueiro Aislan, os laterais Erick, Christiano e Bruno Ferreira, os volantes Jean Patrick, Victor Bolt e Lucas, os meias Marcinho, Matheus Índio e Julio dos Santos e os atacantes Erick Luis e Romarinho.