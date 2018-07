Vasco faz nova investida para tentar impugnação do jogo contra o Atlético-PR

RIO - Insatisfeito com a negativa do presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Flávio Zveiter, que na última quinta-feira rejeitou recurso do clube para a impugnação da partida contra o Atlético-PR, o Vasco ainda insiste em levar o caso a julgamento.

A advogada do clube carioca, Luciana Lopes, prometeu nesta sexta-feira entregar a Flávio Zveiter um pedido de reconsideração da decisão tomada por ele no dia anterior. "Queremos que nosso caso seja levado para o Pleno do STJD. O Vasco se acha nesse direito", afirmou.

Ela aproveitou à ida ao plenário nesta sexta-feira, quando houve o julgamento dos incidentes entre torcedores de Vasco e Atlético-PR, para conversar com vários auditores e advogados de outros clubes. "Respeito a posição do presidente do tribunal, entendo a posição dele. No entanto, vamos pedir a reconsideração", disse Luciana Lopes, que é filha do presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ), Rubens Lopes.

O Vasco alega que a partida do último domingo não tinha condições de ser disputada, por falta de segurança. Também questiona o reinício do jogo, após a briga entre os torcedores nas arquibancadas da Arena Joinville, com 73 minutos de paralisação - o limite da espera seria de 1 hora.

Esses argumentos já tinham sido rebatidos pelo procurador do STJD, Paulo Schmitt, segundo o qual não havia sustentação jurídica nas alegações. "O Vasco perdia por 1 a 0; houve a briga generalizada; depois do reinício, o Vasco empatou e quase virou o jogo. Então, não tem essa de que o time ficou abalado", declarou ele, no início da semana.

Foi também com base em um parecer de Paulo Schmitt que Flávio Zveiter indeferiu o pedido inicial do Vasco para a impugnação da partida. Num jogo marcado pela violenta briga entre os torcedores dos dois times ainda no primeiro tempo, o Vasco perdeu para o Atlético-PR por 5 a 1 em Joinville (SC), resultado que provocou o rebaixamento vascaíno no Brasileirão.