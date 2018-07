Vasco faz segundo jogo-treino em dois dias e vence o Bangu em Pinheiral

Diferente do que fez na véspera, neste sábado o técnico Jorginho escalou o tem de melhor, montando o time com: Martín Silva; Madson, Luan, Rodrigo e Júlio César; Julio dos Santos, Andrezinho, Mateus Vidal e Nenê; Jorge Henrique e Riascos. Uma equipe com sete jogadores de mais de 30 anos acompanhados de um garoto de 17, Mateus Vidal.

Riscos, colombiano que entra na casa dos 30 em junho, abriu o placar exatamente após uma assistência do garoto, que roubou a bola no meio-campo e lançou o atacante. Ele se livrou da marcação e fez 1 a 0 ainda aos 4 minutos.

Aos 12, Madson recebeu pela direita do ataque e tocou para Nenê, que foi derrubado na área. O meia mesmo cobrou o pênalti e fez o segundo. Depois, o Bangu reagiu e passou a assustar o goleiro Martín Silva, até que Geovane descontou.

Na segunda etapa, o jogo foi parelho. Jorginho aproveitou para fazer algumas alterações, promovendo, entre outras, as entradas de Yago Pikachu e William Barbio.