Vasco faz treino aberto antes de jogo decisivo e apresenta zagueiro colombiano

A manhã deste domingo foi movimentada no Vasco. Na véspera do jogo decisivo contra o Bahia, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, a equipe carioca realizou um treino aberto para cerca de 3 mil torcedores no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Além disso, o clube apresentou o zagueiro colombiano Oswaldo Henríquez, que estava no Sport.

"Tomei essa decisão porque pensei em seguir crescendo aqui no Brasil. O Campeonato Brasileiro é uma competição muito forte. O Vasco é uma equipe tradicional, muito grande e assim que surgiu essa oportunidade, eu não pensei duas vezes e aceitei", disse o novo reforço vascaíno, que assinou contrato até o final de 2019.

Oswaldo Henríquez tem 29 anos, foi revelado no Millonarios, da Colômbia, onde jogou por quatro temporadas, e passou pelo futebol mexicano antes de chegar ao Sport em 2016. Ele já havia participado dos últimos treinamentos e também esteve na atividade aberta para a torcida neste domingo.

O clube carioca tomou a iniciativa de abrir o treino para os torcedores pois conta com o apoio dos vascaínos na dura missão de conseguir a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Na arquibancada, a festa foi bonita e reuniu torcedores de todas as idades, incluindo crianças e mulheres.

Como perdeu o primeiro jogo, em Salvador, por 3 a 0, o time carioca precisa vencer o Bahia nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio de São Januário, por quatro ou mais gols de diferença para avançar. Ou, então, por três de vantagem para decidir nos pênaltis, já que não há mais gol fora como critério de desempate no torneio.