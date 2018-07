Vasco faz treino de adaptação à altitude de Quito para estreia na Sul-Americana

Poucas horas após desembarcar em Quito, no Equador, o elenco do Vasco foi a campo nesta terça-feira para se preparar para sua estreia na Copa Sul-Americana, contra a LDU. E o foco do treino foram atividades que adaptassem os jogadores à altitude de 2.850 metros da capital equatoriana.

No treino realizado no estádio Olímpico de Atahualpa, a comissão técnica deu maior atenção às jogadas aéreas e aos arremates de longa distância. A preocupação era com a maior velocidade da bola em condições como as de Quito. "O jogo se torna mais rápido quando é disputado na altitude e resolvemos fazer trabalhos que contribuíssem para a adaptação dos atletas a esse fator", explicou o preparador físico Joelton Urtiga.

"A principal diferença é a velocidade da bola. Então, exercitamos bastante as bolas longas e os lançamentos para área. O adversário costuma chutar bastante de longe e busca muito as jogadas áreas. O tempo de adaptação foi curto, eles levam vantagem por já estarem acostumados a jogar nessas condições, mas acredito que iremos tirar proveito do treinamento de hoje", declarou Urtiga.

A altitude não é a única preocupação do Vasco. Apesar do retorno recente do Brasileirão, o time carioca já se atenta para o desgaste físico dos seus jogadores. Na semana passada, a equipe jogou três partidas. Por isso, o técnico Jorginho decidiu poupar alguns titulares nesta estreia na Sul-Americana.

Jogadores como Breno, Desábato e Yago Pikachu nem viajaram com a delegação para Quito. Permaneceram treinando no Rio de Janeiro. "Estamos vindo de uma batida muito forte. Jogamos três partidas numa semana e fizemos uma viagem desgastante para enfrentar a LDU aqui em Quito. Isso provoca um desgaste, até nos fez optar pela não vinda de alguns jogadores, mas não diminui nossa confiança", afirmou o preparador físico.

Com mudanças na equipe, não divulgadas pelo treinador, o Vasco vai encarar a LDU às 19h30 (horário de Brasília) desta quarta, no estádio Rodrigo Paz Delgado. O duelo é válido pela segunda fase da competição, mas será a estreia do time brasileiro na competição.

Confira abaixo a lista de relacionados do Vasco para este jogo:

Goleiros: Fernando Miguel, Gabriel Félix e Martín Silva;

Laterais: Henrique, Luan e Luiz Gustavo;

Zagueiros: Ricardo Graça e Oswaldo Henríquez;

Volantes: Andrey, Bruno Cosendey, Bruno Silva e Raul;

Meias: Evander, Giovanni Augusto, Lucas Santos, Thiago Galhardo e Wagner;

Atacantes: Andrés Ríos, Caio Monteiro, Kelvin, Marrony e Paulo Vitor.