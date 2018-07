Vasco faz treino leve na reapresentação após vitória em clássico

O argentino, porém, nem participou das atividades realizadas pela comissão técnica, apenas batendo bola com os seus filhos no gramado. Depois, ele desceu para a academia e fez trabalhos físicos ao lado dos jogadores que iniciaram o duelo do último domingo contra o Flamengo.

A exceção foi Martín Silva, que realizou um trabalho de fundamentos com Jordi, Charles e Rafael Copetti, supervisionados pelo preparador de goleiros Flávio Tenius. Enquanto isso, o restante do elenco foi dividido em três grupos para a realização de um trabalho de movimentação em campo reduzido, trabalhando os passes e as finalizações.

O elenco do Vasco volta a treinar nesta quarta-feira em São Januário, mas dessa vez em dois períodos, com trabalhos agendados para as 9 horas e às 15h30.