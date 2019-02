Vasco fecha acordo e leva semifinal com Resende para o Maracanã

A semifinal da Taça Guanabara entre Vasco e Resende vai ser disputada no Maracanã. Mandante da partida, marcada para as 17 horas de domingo, o clube cruzmaltino fechou um acordo com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e o Consórcio Maracanã para realizar o duelo no estádio.

Inicialmente, o confronto estava agendado para o estádio de São Januário. "Após reunião na Ferj com a presença do presidente do Vasco, Alexandre Campello, e o presidente do Consórcio, Mauro Darzé, ficou decidido que a semifinal da Taça Guanabara Vasco x Resende será no Maracanã", anunciou a federação estadual em seu perfil no Twitter.

O alto custo operacional para abrir o Maracanã era um fator que não animava o Vasco a tirar o jogo decisivo do seu estádio, mas o clube mudou de ideia na reunião, levando o confronto para o principal cenário do futebol do Rio, que agora vai receber o primeiro jogo do clube na temporada.

Em 2019, o Vasco já fez três jogos como mandante, sendo que dois deles foram em São Januário. Além disso, no último fim de semana, levou o clássico com o Fluminense para o Mané Garrincha, em Brasília.

O outro jogo da semifinal da Taça Guanabara já estava marcado para o Maracanã. Será o clássico entre Flamengo e Fluminense, agendado para sábado, às 19 horas.