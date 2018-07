Vasco fecha preparação com mistério e levará reforços para encarar o Bahia

O Vasco realizou neste sábado o último treino antes do confronto diante do Bahia, que acontecerá no domingo, às 11 horas, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Milton Mendes comandou uma agitada atividade em São Januário, palco da partida, e não confirmou a escalação que entrará em campo.

Sob os olhares do preparador físico Flávio Trevisan, os jogadores realizaram um animado aquecimento antes de irem a campo. Milton Mendes, então, comandou uma atividade com foco nas jogadas de bola parada, com o intuito de surpreender o Bahia no domingo.

"Sabemos da importância desse jogo para nós, a torcida e o clube. O Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil e por isso é muito importante ir bem nesse início de competição. Precisamos entrar concentrados e executar tudo que foi trabalhado ao longo da semana. Nossos treinos foram em cima do jogo, inclusive o horário, que é diferente. Foi importante essa adaptação", comentou o lateral-esquerdo Henrique.

Nos últimos dias, Milton Mendes afirmou que faria duas mudanças no time titular, sem revelar quais. A tendência é que uma delas seja a entrada do recém-contratado Paulão na vaga do criticado Jomar. A outra pode ser a saída do veterano Nenê, que vem em baixa nas últimas partidas.

Se será titular ou não, o treinador ainda não confirmou, mas Paulão foi relacionado e está à disposição para este domingo, assim como o outro zagueiro recém-contratado pelo Vasco: Breno, ex-São Paulo. O time carioca precisa da vitória parar superar o 4 a 0 sofrido na estreia, contra o Palmeiras.

"Nosso time chega focado e bem preparado, pois a semana de trabalho foi boa. A gente sabe da força da torcida do Vasco em São Januário. É muito importante eles estarem aqui amanhã nos apoiando. Vi todo mundo aqui fora comprando ingressos quando cheguei para o treino. O que posso garantir é que daremos o nosso melhor para fazer uma boa partida", afirmou Henrique.

Confira a lista de relacionados do Vasco no domingo:

Goleiros: Gabriel Félix e Martín Silva

Laterais: Alan Cardoso, Gilberto, Henrique e Yago Pikachu

Zagueiros: Breno, Paulão e Rafael Marques

Volantes: Bruno Cosendey, Bruno Gallo, Douglas e Jean

Meias: Andrezinho, Evander, Guilherme, Mateus Vital, Nenê e Wagner

Atacantes: Kelvin, Luis Fabiano, Manga Escobar e Muriqui