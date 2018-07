Vasco festeja tempo para treinos e diz sonhar com vaga na Libertadores

O empate por 0 a 0 com a Ponte Preta, no último domingo, no Moisés Lucarelli, encerrou uma sequência de várias semanas com dois jogos para o Vasco. Como o Campeonato Brasileiro é a única competição da equipe até o final da temporada, agora o técnico Milton Mendes terá uma sequência de semanas livres para preparar o time, que vem em queda nas últimas rodadas do Brasileirão.

"Agora teremos mais tempo de trabalhar. Teremos sete semanas para fazer trabalhos de semana cheia. Aí poderemos definir um grupo e seguir em frente. Nesse momento só estávamos gerindo, recuperando jogadores. Estamos no caminho certo", analisou Milton Mendes após a partida em Campinas.

No último domingo, o Vasco encerrou uma série de duas derrotas e chegou aos 24 pontos, em 12º lugar no Brasileirão. Milton Mendes avaliou o resultado como positivo e garantiu que o foco está na classificação à próxima edição da Copa Libertadores.

"Felizmente conseguimos um ponto, o que também é bom para nós nesse campeonato tão difícil, tão complicado. O resultado nos deixa com mais um ponto, lutando pelo nosso objetivo que é buscar um lugar na Libertadores", disse.

Sem compromissos neste meio de semana, o Vasco só voltará a jogar no próximo domingo, quando vai receber o Palmeiras, no Raulino Oliveira, em Volta Redonda, pela 20ª rodada do Brasileirão.