Vasco ficará sem São Januário no início do Carioca

RIO - Vice-campeão do Campeonato Brasileiro em 2011, o Vasco não vai começar o Campeonato Carioca do ano que vem jogando em sua tradicional casa, o estádio de São Januário. Com a reforma do gramado, o primeiro compromisso do time na Taça Guanabara (primeiro turno do Estadual), com mando de campo vascaíno, será em Volta Redonda contra o Americano. A diretoria espera que São Januário esteja pronto na última semana de janeiro.

O clube continua à procura de um parceiro para Dedé na dupla de zaga que irá disputar a Copa Libertadores. A diretoria estuda a contratação de Rodolfo, ex-Fluminense. O atleta tem contrato com o Lokomotiv Moscou, da Rússia, até 2013, mas tentará continuar no Brasil. Ele vestiu este ano a camisa do Grêmio, por empréstimo, mas sofreu uma lesão e não conseguiu ter sequência de jogos.