Vasco finaliza preparação com dúvida entre Yago Pikachu e Guilherme Costa

O técnico Zé Ricardo comandou neste domingo treino tático no Vasco, mas não confirmou quem será o substituto do meia Wagner no duelo contra o Sport na segunda-feira, às 20 horas, no estádio da Ilha do Retiro, no fechamento da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador divulgou a lista com 23 relacionados para o duelo e não revelou a escalação do time titular. Para a vaga na armação das jogadas, brigam pela posição Guilherme Costa e Yago Pikachu.

A principal novidade entre os atletas que vão para a partida é o atacante Caio Monteiro, que está recuperado de lesão e tem a oportunidade de voltar a atuar pelo time após três meses. O jogador sofreu uma lesão muscular na derrota por 3 a 1 para o Botafogo em 21 de junho e desde então não entrou mais em campo. Ele deve iniciar o duelo com o Sport no banco de reservas.

Quem também está de volta e deve começar entre os titulares é o volante Wellington, que cumpriu suspensão na derrota para o Corinthians por 1 a 0 no último domingo. O provável time que entrará em campo nesta segunda-feira terá: Martín Silva; Madson, Breno, Anderson Martins e Ramon; Jean, Wellington, Yago Pikachu (Guilherme), Nenê e Mateus Vital; Andrés Rios.