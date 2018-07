Vasco foca em reação no Brasileiro após avançar na Copa do Brasil Embalado após garantir a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, o Vasco agora foca em se recuperar no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o técnico Celso Roth conduziu o primeiro treino de preparação para o duelo com o Palmeiras, marcado para o próximo domingo, em São Januário. Uma vitória, aliás, pode tirar o time vascaíno da zona de rebaixamento.