Vasco foca suas atenções em vaga na Sul-Americana

"Temos que lutar pelo o que ainda temos chances. Se o Goiás conquistar a Sul-Americana, tira uma vaga da Libertadores e também da Sul-Americana", explicou o meia Carlos Alberto, que teve um ano tão ruim quanto o time.

"O Vasco teve uma temporada que não condiz com a grandeza do clube. Nós sabemos que ficamos devendo. Foi um ano difícil para mim, com muitas contusões. Fica o aprendizado para melhorarmos no ano que vem", completou Carlos Alberto.