Vasco ganha concorrentes para contratar Paulo Henrique

Os dirigentes querem assinar com Paulo Henrique por três anos, na expectativa de que seja um bom suplente para Fagner e como forma de se resguardar em caso de não conseguir renovar com o atual titular, cujo contrato se encerra no fim do ano.

"Estamos conversando com o Paraná e ainda não há um acordo. Diria que a situação deu uma estacionada, mas ainda estamos tentando viabilizar a contratação do Paulo Henrique", contou Daniel Freitas, diretor de futebol cruzmaltino.

O time titular voltou aos treinos nesta terça e Eder Luís foi preservado com dores musculares e no joelho. Os médicos alegaram apenas cansaço e esperam que o atacante participe normalmente da atividade de quarta. O lateral Thiago Feltri, com dores no joelho direito, vai ser submetido a exame de imagem e pode ser desfalque contra a Ponte Preta, sábado, em São Januário, pela sétima rodada do Brasileiro.