Vasco ganha de virada do Duque de Caxias e avança em primeiro lugar

RIO - O Vasco jogou mal e teve dificuldade de ganhar do Duque de Caxias por 2 a 1, na tarde deste domingo, no Estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ). A vitória de virada, porém, garantiu a classificação vascaína para a semifinal da Taça Guanabara como primeiro colocado do Grupo A. Assim, vai enfrentar agora o Fluminense, no próximo fim de semana, com a vantagem do empate para ir à final do primeiro turno do Campeonato Carioca.

A vitória deste domingo sobre o Duque de Caxias deixou o Vasco com 16 pontos, um a mais do que o segundo colocado Botafogo, que, também neste domingo, só empatou com o Boavista. De volta ao time titular, o meia Bernardo foi o destaque vascaíno em Macaé, ao marcar os dois gols.

A partida começou arrastada, com o Vasco demonstrando apatia. Lanterna do Grupo B, o Duque de Caxias era perigoso nos contra-ataques. Num deles, o zagueiro Renato Silva bobeou e Charles Chad foi mais rápido para abrir o placar aos 18 minutos. Ainda no primeiro tempo, a equipe da Baixada Fluminense, que luta desesperadamente contra o rebaixamento, poderia ter feito pelo menos mais um gol, não fosse um erro da arbitragem, que anulou gol legal de Leandro Cruz.

No segundo tempo, o Vasco acordou. Graças basicamente a Bernardo, que definiu a partida. Ele contou com a ajuda de Carlos Alberto nos dois lances capitais da vitória. No primeiro, Bernardo estava atento à finalização de Carlos Alberto. O goleiro Fernando permitiu rebote e ele aproveitou para empatar aos 28 minutos.

Logo depois, Carlos Alberto também participou da jogada antes de Bernardo aparecer na área para virar o placar aos 34 minutos. Com campanha muito ruim no campeonato, o Duque de Caxias acusou o golpe e não criou mais problemas para o Vasco até o final do jogo.

DUQUE DE CAXIAS 1 X 2 VASCO

DUQUE DE CAXIAS - Fernando; Iago, Paulão e Sergio Raphael; Dudu, Renan Silva, Lucas, André Gomes, Leandro Cruz e Antônio Carlos; e Charles Chad (Rafinha). Técnico - Mário Júnior.

VASCO - Alessandro; Nei (Elsinho), Dedé, Renato Silva e Dieyson (Dakson); Abuda, Wendel, Pedro Ken (Fellipe Bastos) e Carlos Alberto; Eder Luís e Bernardo. Técnico - Gaúcho.

GOLS - Charles Chad, aos 18 minutos do primeiro tempo; Bernardo, aos 28 e 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - André Rodrigo Rocha.

CARTÃO AMARELO - Nei, Paulão, Iago, Renan Silva e Bernardo.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ).