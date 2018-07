Vasco ganha do Vila Nova e fica a um empate da volta à Série A

O Vasco voltou a jogar mal, mas ainda assim conseguiu derrotar o Vila Nova-GO por 3 a 1 na noite desta terça-feira, em São Januário, e ficou a um empate do acesso para a Série A do Brasileiro. O próximo compromisso do time carioca vai ser no sábado, em casa, contra o Icasa-CE. Na última rodada da Série B, enfrenta o Avaí, em Florianópolis. Carlos Cesar, Douglas e Jhon Cley marcaram os gols da equipe.

Mas a noite dos vascaínos começou com um susto. O Vila Nova, já rebaixado, abriu o placar num lance de sorte. Após uma cobrança de escanteio, o zagueiro Rodrigo quis afastar o perigo e deu um chute para a frente. A bola bateu em Dimba e voltou-se contra a meta de Martin Silva, enganando o goleiro do Vasco.

Com a desvantagem, o nervosismo tomou conta do técnico Joel Santana e dos torcedores. Houve vários confrontos na arquibancada entre os próprios vascaínos, ainda como consequência da eleição realizada semana passada que elegeu Eurico Miranda como novo presidente do clube. Facções de torcidas que se dividiram no pleito entre Eurico e outros candidatos chegaram a trocar socos e pontapés durante o jogo.

O clima amenizou com o gol de empate de Carlos Cesar, ainda no primeiro tempo. A jogada nasceu de um erro infantil do lateral Christiano, que quis driblar dois adversários dentro da área do seu time e perdeu a bola.

Na volta do intervalo, o Vasco pareceu mais disposto, embora continuasse atuando mal. Numa cobrança de falta de Maxi Rodriguez, Douglas se antecipou à zaga e virou o placar, de cabeça. Com 2 a 1, e uma superioridade flagrante sobre o Vila Nova, o Vasco administrou o resultado e ainda conseguiu chegar ao terceiro gol, no finalzinho, numa finalização bonita de Jhon Cley.

GOLS - Dimba, aos 19, e Carlos Cesar, aos 37 minutos do primeiro tempo. Douglas, aos 10, e Jhon Cley, aos 44 do segundo tempo.

VASCO 3 x 1 VILA NOVA

VASCO - Martin Silva; Carlos Cesar, Luan, Rodrigo e Lorran; Guiñazu, Fabrício, Douglas (Jhon Cley) e Maxi Rodriguez; Rafael Silva (Thalles) e Kleber (Edmilson). Técnico - Joel Santana.

VILA NOVA - Cléber Alves; Wanderson, Gabriel, Gustavo e Christiano; Leonardo, Radamés, Léo Rodrigues (Felipe Macena), Nenê Botilha (Lucas Sotero) e Paulinho (Gustavinho); e Dimba. Técnico - Wladimir Araújo.

ÁRBITRO - Denival de Morais (PR).

CARTÃO AMARELO - Rodrigo, Radamés, Gabriel, Gustavo, Douglas e Lucas Sotero.

RENDA - R$ 172.440,00.

PÚBLICO - 8.398 pagantes.

LOCAL - São Januário.