Vasco garante que PC Gusmão permanecerá em 2011 O jogo com o Corinthians no Pacaembu, domingo, parece estar em segundo plano no Vasco. A diretoria já começou a planejar o time para o ano que vem. Nesta terça-feira, o vice de futebol José Hamilton Mandarino assegurou que Paulo César Gusmão começará a próxima temporada como técnico do clube, apesar das declarações do próprio treinador de que estaria insatisfeito no cargo.