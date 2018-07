Vasco garante vaga nas oitavas da Copa do Brasil

RIO - O Vasco teve três vitórias de uma só vez na noite de quarta-feira, sem sequer entrar em campo. Com o título do São Paulo na Copa Sul-Americana, o time vascaíno garantiu a classificação direta para as oitavas de final da Copa do Brasil sem precisar jogar as três primeiras rodadas da competição nacional do ano que vem.

Isso porque o São Paulo, como campeão, tem a obrigação de jogar a Copa Sul-Americana 2013. Assim, vai ter que abrir mão de disputar a Copa do Brasil. Como também vai disputar a Libertadores, o time paulista tinha uma vaga direta nas oitavas de final da competição nacional, entrando nela apenas no segundo semestre.

E é aí que entra o Vasco. Como o São Paulo não vai jogar a Copa do Brasil, uma vaga direta nas oitavas de final ficou aberta e, segundo a CBF, será ocupada pelo primeiro time fora da zona de classificação para a Libertadores no Brasileirão 2012: exatamente o Vasco.

Assim, o time carioca vai jogar no primeiro semestre de 2013 apenas o Campeonato Carioca. Depois, disputará o Brasileirão e, a partir do segundo semestre, também a Copa do Brasil, nas suas quatro últimas fases. Isso também impede que o Vasco jogue a Sul-Americana, restrita aos times que caírem antes das oitavas da Copa do Brasil.