Vasco ignora derrota no clássico e repete formação no jogo contra o Atlético-GO

A dura derrota no clássico para o Botafogo, por 3 a 1, não abalou Milton Mendes. Tanto que o treinador repetirá a escalação do Vasco para enfrentar o Atlético Goianiense neste domingo, às 11 horas, no estádio de São Januário, no Rio, pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Assim, mesmo após sofrer três gols, o sistema defensivo liderado por Paulão e Breno será totalmente mantido, assim como estão confirmadas as presenças de Nenê e Yago Pikachu, que foram determinantes no triunfo sobre o Avaí, no último sábado.

A manutenção da escalação, contudo, não indica que Milton Mendes esteja totalmente satisfeito. Para o treinador, a equipe ainda precisa encontrar um ritmo ideal de jogo, especialmente ao jogar fora de casa.

"Estamos à procura da batida ideal, do tom ideal, da excelência. Temos nosso time ideal há algum tempo, mas estamos procurando mais corpo", explicou o técnico. "Os dois homens de lado, para mim, são fundamentais, e talvez ali seja o lugar que eu mude mais. Estou à procura de peças que me deem resposta de compactação e saída rápida. Se conseguir equilibrar ali (nas pontas), equilibro o resto da equipe".

Com 12 pontos no Brasileirão, o dobro do seu adversário deste domingo, o Vasco busca um triunfo para deixar a zona intermediária da tabela de classificação e se aproximar das primeiras colocações.