Vasco inicia negociação com lateral Kléber, do Inter O Vasco está negociando a contratação do lateral-esquerdo Kléber, do Internacional. O vice-presidente de futebol do clube, José Hamilton Mandarino, disse que recebeu um aval da diretoria gaúcha para começar a conversar com o atleta e os vascaínos já entraram em contato com o representante do jogador.