Vasco inicia oitavas de final da Copa do Brasil contra o ABC

Vindo de dois resultados frustrantes, quando marcou apenas um ponto diante de duas equipes que lutam contra o descenso (Vila Nova e Icasa), o Vasco dá uma pausa na Série B do Campeonato Brasileiro e volta as suas atenções para a Copa do Brasil. Nesta terça-feira, o time recebe o ABC às 19h30, no estádio de São Januário, no Rio, tentando arrancar bem na disputa por uma vaga nas quartas de final da competição.

Apesar dos últimos tropeços, o técnico Adilson Batista não deverá mudar a equipe. De volta da seleção brasileira Sub-20, Thalles ficará no banco de reservas. O ataque será formado por Kleber, com o meia uruguaio Maxi Rodriguez atuando próximo ao jogador. Douglas e Montoya virão logo atrás.

Após o treino desta segunda, o último antes do jogo contra a equipe potiguar, Adilson Batista explicou a manutenção de Maxi Rodriguez. O uruguaio, que estreou pelo Vasco no frustrante empate contra o Icasa, recebeu elogios do treinador. "O Maxi entrou muito bem contra o Icasa. Ele é muito técnico e inteligente. Gostei muito do rendimento jogando fora de casa e decidi colocá-lo no time", disse.

Vasco e ABC já se enfrentaram este ano, pela 15.ª rodada da Série B. Na ocasião, o time carioca venceu por 2 a 1, em partida realizada na Arena das Dunas, em Natal. O clube do Rio Grande do Norte vem de derrota em casa para o Vila Nova e terá os desfalques de Renato e Rogerinho, machucados.