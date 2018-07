Vasco inicia pré-temporada em Pinheiral com reforços

RIO - O Vasco deu início nesta sexta-feira à sua pré-temporada, que está sendo realizada na cidade de Pinheiral, localizada nos arredores de Volta Redonda. Depois de realizar uma série de dispensas, o clube relacionou 26 jogadores para iniciarem os trabalhos sob o comando de Adilson Batista.

Chegaram ao clube cruzmaltino o goleiro Martín Silva, os laterais André Rocha e Marlon, o zagueiro Rodrigo e o volante Aranda, todos para o setor defensivo. O 26.º jogador que trabalhará com Adilson Batista é o lateral-esquerdo Diego Renan, que chega por empréstimo do Cruzeiro. Pedro Ken, que estava com a situação indefinida, também segue em São Januário em acordo com o time mineiro.

Por outro lado, não foram a Pinheiral sete jogadores que acabaram afastados pela diretoria e vão treinar em separado no Rio: Wendel, Sandro Silva, Michel Alves, Nei, Renato Silva e Rodolfo. A lista é completada pelo goleiro Alessandro, que deve ser emprestado ao Náutico.

No primeiro dia de atividades no CT João Havelange, Juninho Pernambucano, Dakson, Everton Costa, Pedro Ken e Bernardo treinaram separados do grupo. O restante dos jogadores fez musculação e, em seguida, participou de um treino físico no gramado. Mais tarde, os atletas realizaram uma atividade de posse de bola em campo reduzido.