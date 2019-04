Vasco inicia preparação para final do Carioca e torcida ataca ônibus em desembarque

O Vasco iniciou nesta quinta-feira a preparação para a decisão do Campeonato Carioca, domingo, diante do Flamengo, às 16 horas, no Maracanã, com um atrito com a torcida. O Cruzmaltino desembarcou na noite desta quinta-feira no Rio de Janeiro, e um pequeno grupo de torcedores foi ao aeroporto Santos Dumont protestar contra a má fase do clube.

Os jogadores haviam treinado durante a tarde em São Paulo, no CT do Palmeiras. Já no Rio, alguns dos fãs chegaram a atirar ovos no ônibus. O acesso do grupo aos atletas no desembarque foi fechado, com uma operação que envolveu seguranças do Vasco e policiais para que o coletivo os buscasse direto do avião para evitar maiores problemas. Ainda assim, alguns ovos foram atirados no veículo.

O time vai ter de reverter uma desvantagem de 2 a 0 construída pelo rival no primeiro jogo. O elenco e o técnico Alberto Valentim entram para a disputa do clássico ainda mais pressionados, após a derrota também por 2 a 0, sofrida diante do Santos, na Vila Belmiro, quarta-feira à noite, pela quarta fase da Copa do Brasil.

Após um início empolgante na temporada, com a conquista da Taça Guanabara, o time de São Januário não conseguiu uma sequência e suas principais estrelas, como o argentino Maxi López e o meia Bruno César, não corresponderam à expectativa em campo.

Alberto Valentim, que no ano passado conseguiu livrar o time do rebaixamento no Campeonato Brasileiro nas rodadas decisivas, não consegue repetir o mesmo time em várias ocasiões e uma derrota na final do Estadual diante do maior rival e uma eliminação na Copa do Brasil poderão causar danos definitivos ao seu trabalho.

Além das duas decisões que terá pela frente na próxima semana, o Vasco terá um início complicado no Brasileiro. O time estreia no dia 28, em Curitiba, diante do Athletico-PR. Depois encara Atlético-MG, dia 1º de maio, e Corinthians, dia 4, em casa. Na quarta rodada, viaja para enfrentar o Santos.