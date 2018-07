Vasco inicia preparação para o clássico e espera ter Luis Fabiano

Após o domingo de folga, os jogadores do Vasco iniciaram nesta segunda-feira a preparação para o clássico contra o Flamengo, que será neste sábado, às 19 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os titulares do empate com o Coritiba, no último sábado, fizeram um treinamento regenerativo e os reservas trabalharam na área interna de São Januário por causa da chuva.

A volta ao campo, em São Januário, será nesta terça-feira, já sob a supervisão do técnico Zé Ricardo, que fará neste sábado o seu primeiro jogo contra o ex-clube - trabalhou no Flamengo até o início de agosto deste ano.

Provável substituto de Breno, expulso contra o Coritiba por reclamação, o zagueiro Paulão participou do treino com os reservas nesta segunda-feira. Dois jogadores que estavam machucados treinaram: o lateral-direito Gilberto, já está totalmente liberado para jogar, e o meia Wagner, que ainda faz trabalhos físicos à parte.

Quem pode voltar a jogar pelo Vasco é o centroavante Luis Fabiano. Após se submeter a uma artroscopia no joelho direito, agora faz tratamento em São Paulo, com autorização do clube carioca, de uma contratura miofacial. Ele deve se juntar ao elenco nesta quarta-feira e há esperanças de que possa jogar o clássico. No entanto, a tendência é que realmente possa entrar em campo contra o Vitória, no Rio de Janeiro, na rodada seguinte, no dia 5 de novembro.