Vasco inscreve 27 jogadores para o Carioca sem Guiñazu

O Vasco divulgou nesta quarta-feira a lista de 27 jogadores para a disputa do Campeonato Carioca sem a presença de Guiñazu. O clube irá esperar a recuperação do volante, que passou recentemente por uma artroscopia no joelho esquerdo. Além do capitão da equipe, cinco jogadores contratados recentemente ficaram de fora da lista, mas todos poderão ser inscritos até a décima rodada.

Para a temporada, o Vasco contratou 14 jogadores, mas apenas nove tiveram seus nomes enviados à federação para a disputa do Carioca, que começa no próximo fim de semana. Matheus Índio, Bruno Ferreira, Erick Luis, Erick Daltro e Aislan ficaram de fora. O clube deixou quatro vagas em aberto e também poderá substituir alguns nomes até metade de março.

Mesmo com o excesso de jogadores, o Vasco ainda não parece ter fechado o ciclo de contratações. Nesta quarta-feira, a imprensa gaúcha noticiou o interesse do clube no atacante Jorge Henrique, que está fora dos planos do Internacional.

Lista de inscritos do Vasco para o Campeonato Carioca:

Goleiros: Martin Silva, Jordi e Charles

Laterais: Madson, Nei, Henrique, Christiano e Lorran

Zagueiros: Rodrigo, Douglas Silva, Luan e Anderson Salles

Meio-campistas: Sandro Silva, Serginho, Jean Patrick, Victor Bolt, Lucas, Jhon Cley, Julio dos Santos, Bernardo e Marcinho

Atacantes: Romarinho, Marquinhos, Rafael Silva, Yago, Montoya e Thalles