Vasco já planeja montagem de elenco para 2013 A um mês e meio do fim do Campeonato Brasileiro, o Vasco já começa a planejar a próxima temporada. As prioridades são a manutenção do meia Juninho Pernambucano e a contratação de pelo menos cinco reforços. O contrato do experiente atleta vence no fim do ano, e ele precisa ser convencido a continuar no Vasco, que quer aproveitar a derrota do São Paulo para o Flamengo para se reaproximar do G4.