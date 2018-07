Vasco já vive o clima do clássico com Flamengo Depois da derrota para o Atlético-GO, o ambiente no Vasco desanimou um pouco, já que o time só não deu adeus ao sonho de conseguir classificação para a Libertadores graças à decisão da Conmebol de manter a quarta vaga do Brasileirão para o torneio continental. Para o próximo jogo, portanto, a promessa é de motivação total. E não podia ser diferente: domingo é dia de clássico contra o Flamengo.