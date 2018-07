Lanterna Vasco joga bem no Rio, mas não sai do 0 a 0 com o Grêmio

Não foi suficiente. Apesar de jogar bem no Maracanã, o Vasco empatou com o Grêmio por 0 a 0 neste domingo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes protagonizaram um duelo ofensivo com muitas finalizações para ambos os lados. Os cariocas, pela situação dramática no Brasileirão, pressionaram os visitantes e tiveram bom volume de jogo. Com o resultado, o Vasco segue na lanterna da competição, com 30 pontos, enquanto o Grêmio foi aos 56 pontos na terceira posição.

As equipes voltam a campo na próxima rodada do Brasileirão. O Vasco enfrenta o rival Fluminense no domingo, no Engenhão, às 18 horas. O Grêmio recebe o Flamengo no mesmo dia na Arena Grêmio, às 17 horas.

JOGO

O Vasco iniciou a partida pressionando o time gaúcho, tomando a atitude para encontrar a tão necessária vitória. O Grêmio se defendia bem e buscava espaços para contra-atacar. Pouco a pouco, o time gaúcho conteve o entusiasmo do clube carioca e equilibrou a partida. Aos 17 minutos, Marcelo Oliveira acionou Giuliano, que entrou na área e enfiou a bola para Bobô. O goleiro Martín Silva saiu rápido e abafou o atacante.

Os mandantes conseguiram voltar a pressionar. Aos 27, Nenê tabelou com Julio dos Santos e bateu na entrada da área. Marcelo segurou firme no canto esquerdo. Aos 37, em um rápido contra-ataque, Nenê fez linda jogada e enfiou, pelo alto, para Rodrigo, livre na área. Sem ângulo, o zagueiro bateu forte para fora. Dois minutos depois, Nenê bateu falta na lateral da área, a bola desviou na cabeça de Maicon e acertou em cheio o travessão de Marcelo Grohe.

O primeiro tempo deixou um sabor um pouco amargo para o Vasco, que foi incisivo e jogou bem, mas não teve sucesso nas finalizações.

Na segunda etapa, o clube de São Januário voltou com o mesmo ímpeto. Logo aos 4 minutos, Jorge Henrique cruzou na área e Julio dos Santos escorou de peito para Nenê, que bateu de primeira. Marcelo Grohe fez excelente defesa em dois tempos.

O Grêmio acordou na partida aos nove minutos, quando Martín Silva fez ótima defesa em chute forte de fora da área de Giuliano. Em seguida, aos 12, Maicon finalizou bem de fora da área e a bola bateu nas redes laterais da meta. O jogo ficou aberto. O Vasco buscou obsessivamente seu gol e os gaúchos aproveitaram os espaços. Aos 21, Douglas lançou Pedro Rocha, mas o atacante se enrolou e recuou a bola para o goleiro. Aos 24, Maicon ficou cara a cara com Martin Silva, que defendeu com o pé o chute do meia e salvou os cariocas.

Com o tempo, a equipe cruzmaltina sentiu muito fisicamente e arrefeceu o ritmo. Os visitantes aproveitaram para pressionar. Aos 42, Everton cruzou na cabeça de Fernandinho, que cabeceou mas a bola foi para fora. No minuto seguinte, Everton limpou a jogada pelo meio e chutou no canto esquerdo. Martín Silva espalmou novamente. O jogo continuou em ritmo ofensivo até o final, mas nenhuma das equipes transformou as oportunidades em gols.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 0 GRÊMIO

VASCO - Martín, Madson, Luan, Rodrigo, Julio César; Gallo, Julio dos Santos (Diguinho), Andrezinho e Nenê; Jorge Henrique (Renato Kayzer) e Leandrão (Rafael Silva). Técnico: Jorginho.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Galhardo, Erazo, Rafael Thyere e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon (Moisés), Giuliano e Douglas (Fernandinho); Bobô (Everton) e Pedro Rocha. Técnico: Roger Machado.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Gallo (Vasco); Walace e Fernandinho (Grêmio).

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido de Souza (SP).

PÚBLICO - 20.207 torcedores

RENDA - R$ 578.910,00

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro.